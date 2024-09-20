В Курганской области назначили замдиректора департамента образования

На должность заместителя директора департамента образования и науки Курганской области назначили Юрия Долгих, который несколько раз побеждал в конкурсах «Учитель года», сообщает пресс-служба ведомства.

Юрий Долгих окончил исторический факультет Курганского государственного университета, работал учителем истории, обществознания и экономики в городской гимназии №19. С октября 2022 года был директором курганской школы №42 и вел уроки географии.

С 2017 года Юрий Долгих активно участвовал в профессиональных конкурсах. Победил в городском конкурсе «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют» (2017), в городском конкурсе «Учитель года» в номинации «Учитель года» (2022), региональном конкурсе «Фестиваль педагогического мастерства» в номинации «Учитель года» (2022), стал лауреатом финала Всероссийского конкурса «Учитель года России» (2022).

Виталина Ярховска