Алексей Текслер наградил членов правительства медалями и почетными званиями

Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил членов регионального правительства медалями и присвоил им почетные званиям. 17 соответствующих постановлений были опубликованы на портале правовой информации 19 сентября.

Восемь министров получили почетные звания. Алексей Кобылин стал заслуженным работником сельского хозяйства, Алексей Бетехтин — культуры и искусства, Игорь Фетисов — связи и информационных технологий, Ирина Буторина — социальной защиты населения, Татьяна Колчинская — здравоохранения, Алексей Нечаев ¬— транспорта Челябинской области. Кроме того, заслуженным строителем стал министр строительства региона Юлий Элбакидзе, а почетным экономистом — глава министерства экономического развития области Наталья Лугачева.

Министры образования, общественной безопасности, тарифного регулирования и энергетики Виталий Литке, Светлана Костина и Татьяна Кучиц награждены медалями «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степеней. Глава регионального министерства финансов Андрей Пшеницын получил медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Такие же медали получили вице-губернаторы Сергей Сушков, Алексей Богашов и Анатолий Векшин. Заместители главы региона Андрей Фалейчик и Алексей Фартыгин награждены медалями «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Кроме того, медалью «За вклад в развитие Челябинской области» получил Владислав Смирнов, уволившийся 18 сентября с должности начальника главного управления по труду и занятости региона.

20 сентября Алексей Текслер вступит в должность губернатора Челябинской области. Накануне он поблагодарил членов правительства за совместную работу.