Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алексей Текслер наградил членов правительства медалями и почетными званиями

Избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил членов регионального правительства медалями и присвоил им почетные званиям. 17 соответствующих постановлений были опубликованы на портале правовой информации 19 сентября.

Восемь министров получили почетные звания. Алексей Кобылин стал заслуженным работником сельского хозяйства, Алексей Бетехтин — культуры и искусства, Игорь Фетисов — связи и информационных технологий, Ирина Буторина — социальной защиты населения, Татьяна Колчинская — здравоохранения, Алексей Нечаев ¬— транспорта Челябинской области. Кроме того, заслуженным строителем стал министр строительства региона Юлий Элбакидзе, а почетным экономистом — глава министерства экономического развития области Наталья Лугачева.

Министры образования, общественной безопасности, тарифного регулирования и энергетики Виталий Литке, Светлана Костина и Татьяна Кучиц награждены медалями «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степеней. Глава регионального министерства финансов Андрей Пшеницын получил медаль «За вклад в развитие Челябинской области». Такие же медали получили вице-губернаторы Сергей Сушков, Алексей Богашов и Анатолий Векшин. Заместители главы региона Андрей Фалейчик и Алексей Фартыгин награждены медалями «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Кроме того, медалью «За вклад в развитие Челябинской области» получил Владислав Смирнов, уволившийся 18 сентября с должности начальника главного управления по труду и занятости региона.

20 сентября Алексей Текслер вступит в должность губернатора Челябинской области. Накануне он поблагодарил членов правительства за совместную работу.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...