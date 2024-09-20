Рейсы из Перми в Баку продолжатся до конца марта 2025 года

Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку (Азербайджан). Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на расписание аэропорта Большое Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Рейсы по этому направлению будут осуществляться с 29 октября 2024 года по 25 марта 2025 года. Вылеты запланированы один раз в неделю, по вторникам. Тип воздушного судна — Superjet. Время в пути составляет около трех часов.

Ранее цены на билеты рейса Пермь — Баку варьировались от 15,6 тыс. руб. до 20 тыс. руб.