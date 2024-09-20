На отца школьника в Челябинске завели уголовные дела за угрозы учителю

В следственном отделе СК России по Челябинской области по Металлургическому району Челябинска возбуждены уголовные дела в отношении отца одного из учеников школы по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он оскорблял учителя и угрожал ему насилием. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Днем 19 сентября в СМИ распространилось видео, на котором отец ученика в одной из школ Металлургического района оскорбляет педагога и угрожает ему насилием. Судя по его словам, преподаватель запретила ребенку разговаривать «на своем языке». После этой встречи из-за ухудшения здоровья учителя госпитализировали в медицинское учреждение.

Вечером 19 сентября, по данным ГУ МВД России по Челябинской области, родителя ученика задержали. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Собранный административный материал будет направлен в районный суд для рассмотрения по существу. До заседания суда задержанный будет находиться в изоляторе временного содержания.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области, ситуация находится на контроле у губернатора Алексея Текслера и ведомства. Учителю окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Виталина Ярховска