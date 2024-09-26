Как в 1980-е годы боролись с обмелением Каспия

Уровень Каспийского моря начал быстро снижаться в 1970-х годах. Гидрологи связывали это со строительством Волжского каскада ГЭС. Решение нашли в заливе (де-факто — соленом озере) Кара-Богаз-Гол: в него из Каспия вел очень узкий пролив, вода через него сливалась, а из залива — испарялась. Кара-Богаз делал Каспийское море сточным водоемом — и ученые пришли к выводу, что нужно его сделать бессточным.

В 1980 году пролив перекрыли дамбой. К 1984 году Кара-Богаз высох полностью — стал соляной пустыней и источником соляных бурь. А уровень Каспия стал очень быстро повышаться.

Гидрологи признали ошибку в расчетах и сперва пробили в дамбе отверстия, чтобы частично восстановить сток. Этого оказалось недостаточно, и в 1992 году дамбу взорвали. В начале 2000-х годов Кара-Богаз-Гол почти вернулся к прежним размерам.