Многоликий путешественник

Впервые слизни попали в научную систематику в 1758 году в 10-м издании «Системы Природы» Карла Линнея, который включил в нее сразу двух слизней — лесного Arion ater и Arion rufus. Первый был черного цвета, второй рыжего, что, собственно, было отражено в их видовых названиях ater («черный») и rufus («рыжий»). Оба были крупного размера, до 15 см в длину, не заметить их было трудно. Испанский слизень попал в систематику век спустя. В 1868 году его описал Жюль Поль Мобиль, член Французского энтомологического общества и учитель из лицея города Каркассона в предгорье Пиренеев, по которым проходит граница Франции с Испанией.

Назвал Мобиль своего слизня Arion lusitanicus, то есть «лузитанским», по старинному римскому названию нынешней Португалии и прилегающих к ней регионов Испании. Почему он назвал его «лузитанским», а не «аквитанским», обнаружив его не в Испании или Португалии, а там, где жил, то есть в древнеримской провинции Аквитании, Мобиль не объяснил, во всяком случае, его резоны современным малакологам неизвестны. Так что объяснение может быть только одно: он свято верил, что в его родные края слизень приполз из Испании. Был этот португало-испанский слизень тоже крупный, до 12 см в длину, оранжевого или кирпичного цвета, реже темно-серым, почти черным.

Еще сто лет спустя крупные оранжевые или коричневые слизни уже встречались по всей Европе, точнее, в той ее части, которая сейчас входит в ЕС, и стало очевидным, что их распространение идет с запада на восток. При более внимательном их рассмотрении оказалось, что слизней из рода Arion практически невозможно различить по внешнему виду, и всех их поначалу относили к разных вариететам (подвидовым разновидностям) вида Arion rufus, то есть линнеевского рыжего слизня. Во времена первых научных описаний испанских слизней в XIX веке их даже назвали des charlatans — обманщики. Однако анатомические, а потом генетические исследования показали, что лузитанский слизень, продолжавший свое победоносное шествие по Европе и в нулевые годы нашего века объявившийся в Северной Америке, все-таки отличается от неинвазивных видов его рыжего и черного родичей.

Дальше — больше. Популяционно-генетические исследования свидетельствовали, что родиной испанского слизня, похоже, был не Пиренейский полуостров, а Франция и западная часть современной Германии, то есть, по чести, его следовало бы назвать Arion gallicus, то есть французский слизень, или, на худой конец, A. germanicus. Но в современной научной литературе за ним закрепилось название Arion vulgaris (Слизень обыкновенный), иногда в скобках на всякий случай добавляют (A. lusitanicus).

Еще один вывод из современных популяционно-генетических исследований этого слизня звучит так: «Короткие промежутки времени между первым обнаружением A. vulgaris в разных странах и лишь очень слабая связь генетической структуры популяций с географическими расстояниями позволяют предположить вклад человека в продолжающуюся экспансию слизня». Что в общем-то и так было ясно.

Не говоря уже про появление слизня в Исландии и Америке, куда он точно не смог бы доползти сам, даже в Старом Свете он не мог распространиться столь быстро. Слизень ползает медленно и не склонен покидать обжитые места, так что едва ли за пять лет самостоятельно дополз бы из Львова, где он был обнаружен в 2007 году, до Крыма и Донецка, где его впервые увидели в 2012–2013 годах. А уж как он оказался в Швеции на 16 лет раньше (1975), чем в Дании (1991), и вовсе загадка. Едва ли полз в обход Балтики, в балтийских странах он объявился только в нулевые годы нашего века; и по Эресуннскому мосту не получается, тогда бы он сначала дал о себе знать в датском королевстве, а не шведском. Словом, как его ни назови, его вредительская суть остается при нем, и завозит этого вредителя к себе человек сам.