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Коммерсантъ FM
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Кто заплатит за просроченную электронику

Правила игры

Увеличение сроков поставок комплектующих может сорвать планы по заключенным договорам поставщиков готовой продукции с покупателями. По словам советника коллегии адвокатов Pen & Paper Романа Кузьмина, споры по нарушениям обязательств из договоров поставки являются самыми распространенными в российских арбитражных судах. «Обычно за просрочку поставки товара с поставщика взыскивается неустойка в виде определенного процента от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. Так что если поставки комплектующих будут задерживаться, то производителям электроники грозят финансовые потери»,— уточнил он. Однако стороны могли предусмотреть в контракте условия, по которым за просрочку не взимается штраф, если она произошла в связи с непредвиденными обстоятельствами, как, например, отказ проведения международных банковских переводов, добавляет он.

Иски со стороны китайских партнеров к российским компаниям из-за задержки оплаты вряд ли могут быть, считает председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич. По его словам, у самих китайских производителей компонентов и электроники также есть претензии к финансовому сектору КНР. «За время сотрудничества мы наблюдаем случаи, что китайские партнеры обращаются в суд, только если видят явное недобросовестное неисполнение обязательств российским контрагентом и ущемление своих интересов»,— говорит он. Главным риском товарооборота электроники с Китаем господин Манкевич называет отказ от сотрудничества китайских партнеров с российскими компаниями в случае прямых угроз их бизнесу.

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