«Автоматизация и роботизация становятся средством выживания»

Сразу несколько научно-технических центров будет создано в ближайшее время в Свердловской области. Об этом стало известно на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). На нем представители Минпромторга, Минобрнауки России и региональной власти представили свое видение будущего уральских предприятий и признали, что без науки не обойтись.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заседание СОСПП, посвященное перспективам научно-технологического развития предприятий Свердловской области, состоялось в четверг, 19 сентября, на площадке Уральского федерального университета (УрФУ).

На нем присутствовало несколько десятков представителей региональных компаний и высокопоставленных чиновников. Среди них: генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, президент группы «Синара» Михаил Ходоровский, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Заседание открыл президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Он отметил, что государство сфокусировало внимание на научно-технологической сфере, расходы на которую к 2030 году должны составить до 2% ВВП. Так, до конца текущего года будут утверждены национальные проекты технологического лидерства, основной вклад в достижение которого вносят компании, расположенные в регионах.

«Предприятия крупного и среднего бизнеса интегрированы в экономику регионов, зависят от их уровня социально-экономического развития и в значительной степени определяют этот уровень»,— подчеркнул господин Пумпянский.

Первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков уточнил, что в нацпроектах акцентировано внимание на вопросах науки и кадров. В частности, нацпроект «Станки, автоматизация и роботизация» ориентирован на развитие станкостроения и попадание России в топ-25 стран по уровню роботизации, что, по словам, господина Осьмакова, является «амбициозной целью». «У нас сейчас рекордно низкий уровень безработицы и рекордный же рост зарплат. В этих условиях автоматизация и роботизация становятся средством выживания страны и экономики»,— заявил он, добавив, что к 2030 году будет создано не менее 12 региональных центров научно-технологического развития станкостроения.

В рамках нацпроекта «Транспортная мобильность» по направлению судомоделирования будет, в числе прочего, создан инжиниринговый центр по разработке малооборотных двигателей большой мощности. Как отметил господин Осьмаков, Минпромторг планирует реализовывать центр совместно с «Синарой». Всего на три новых нацпроекта — «Станки, автоматизация и роботизация», «Новые материалы и химия» и «Транспортная мобильность» — из федерального бюджета будет выделено 2 трлн руб.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков представил на заседании программу «Научно-технологическое развитие Свердловской области» на 2025–2030 годы, утвержденную сегодня главой региона Евгением Куйвашевым. По словам господина Шмыкова, ее цель — увеличение в полтора раза доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей к 2030 году.

Алексей Шмыков добавил, что в рамках программы с 2025 года региональный фонд технологического развития промышленности будет реализовывать две новые меры поддержки. «Первая — низкопроцентные займы для инновационных компаний, которые не обязательно должны быть промышленными предприятиями. Вторая — возмещение части затрат, которые понесли инновационные компании на реализацию технологических проектов, имеющих социальную составляющую»,— рассказал господин Шмыков.

О том, как вузы могут сотрудничать с предприятиями, рассказал заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев. По его словам, в частности, развивается механизм сетевых программ, которые позволяют местным работодателям привлечь на предприятия специалистов, обучавшихся в ведущих вузах страны. Так, на базе программ МГТУ имени Баумана создается сетевая программа для подготовки специалистов для Уралвагонзавода.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров анонсировал создание в рамках программы «Приоритет-2030» Центра исследований и разработок высокого уровня технологической готовности.

«УрФУ находится в промышленном центре страны. С одной стороны, это дает конкурентное преимущество, с другой — налагает серьезные обязанности, потому что мы должны готовить качественные кадры и предлагать современные разработки для предприятий региона»,— подчеркнул господин Кокшаров.

Завершив заседание, участники продолжили обсуждение научно-технологического развития предприятий Свердловской области в неформальной обстановке.

Анастасия Таначева