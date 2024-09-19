В седьмой раз в Екатеринбурге вручили народную премию E1.ru

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» прошла церемония вручения седьмой народной премии Е1.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская Фото: Марина Молдавская

В 2024 году ее победителями стали:

«Уральский бренд одежды» — «MINAKU»;

«Отдых года» — «Баден-Баден» термы Уктус;

«Спортивный центр года» — «Юность»;

«Строительный магазин года» — «ДОМ»;

«Ресторан года» — «Grott Bar»;

«Работодатель года» — «Жизньмарт»;

«Цветочный салон года» — «Малина»;

«Творческая студия года» — «Детки Непоседки»;

«Сделано на Урале» — «Бисквитный двор».

«Косметологический центр года» — «Мира».

Спецноминацию «Открытие года» (выбор редакции E1.RU) получила компания «Трест Уралтрансспецстрой». Она занималась прокладкой трамвайной линии в Академический район.

Вели церемонию награждения телеведущие Андрей Малахов и Ольга Бузова.

Статуэтки победителям вручали известные горожане: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь, актер Сергей Светлаков, российский боец смешанных боевых искусств Петр Ян, директор литейных мастерских «Дубровин» Иван Дубровин, певица Кристина Кошелева, артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников, писатель Алексей Сальников, актер театра и кино Владимир Зайцев.

Церемония завершилась концертом группы «Uma2rman».

Народная премия E1.ru проходит ежегодно с 2017 года. Лишь в 2020 году церемонию награждения отменили из-за пандемии коронавируса. Победители определяются в несколько этапов. На первом этапе екатеринбуржцы выдвигают любимые компании. Далее E1.ru формирует шорт-лист из них. На третьем этапе проходит голосование на сайте городского портала.

Елена Медведева