Сургут и белорусский Гомель стали городами-побратимами

Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) стал городом-побратимом белорусского Гомеля. Соответствующее соглашение подписал глава Сургута Максим Слепов, сообщил он в своем telegram-канале.

«Сургут и Гомель дружат уже 20 лет. Теперь официально побратимы. Сделали новый шаг в развитии деловых, культурных, спортивных, образовательных связей между нашими городами»,— рассказал господин Слепов.

Подписание соглашения прошло в Гомеле в честь 882-летия города. Максим Слепов подчеркнул, что это поможет в импортозамещении и «укреплении суверенитета наших стран».

«Надеюсь, вскоре жители Сургута увидят на полках наших магазинов продукцию кондитерской фабрики "Спартак". Вкус шоколада, изготовленного по советским ГОСТам, попробовал лично»,— добавил мэр Сургута.

Напомним, ранее Екатеринбург стал городом-побратимом китайского Чэнду. Теперь местные власти проведут городские олимпиады школьников по русскому и китайскому языкам, организуют международный детский или студенческий лагерь стран БРИКС.

Виталий Красиков