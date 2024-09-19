Краевое минимущество отказалось от иска к бывшему депутату гордумы

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края отказалось от иска к экс-депутату гордумы Игорю Кульпину. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражного суда. Ранее минимущество требовало обязать господина Кульпина устранить препятствия в пользовании земельным участком на ш. Космонавтов, 312. Требования обусловлены реконструкцией участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с соответствующим заявлением краевое минимущество обратилось в Арбитражный суд в апреле этого года. Как ранее поясняли «Ъ-Прикамье» в региональном минимуществе, требования истца связаны с устранением нарушений законодательства и необходимостью соблюдения градостроительных норм и правил при строительстве объектов. Речь идет о строительстве магазина на шоссе Космонавтов, 312, в деревне Хмели. Часть объекта расположена на участке, находящемся в региональной собственности. Другая часть строения размещается на территории Игоря Кульпина. Кроме того, на момент подачи искового заявления разрешения на возведение магазина у ответчика не было.

В итоге, производство по делу было прекращено определением суда от 28 августа. 6 сентября суд принял к рассмотрению заявление господина Кульпина о взыскании с истца судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 50 тыс. руб.

Как сообщили в краевом минимущества, требования министерства были исполнены добровольно. Земельный участок, находящийся в собственности Пермского края освобождён от нестационарного торгового объекта, имеется соответствующий акт осмотра.

Отметим, территория, на которой находится магазин Игоря Кульпина, имеет площадь 10 тыс. кв. м. Согласно кадастровой карте, участок предназначен для промышленных объектов. В сервисе 2ГИС указано, что на этой площадке размещаются три строения. Одно из них — административное здание с офисами компаний «Авто-Трейд», «Гидросервис», ТД «Воткинский кирпичный завод», а другие два — склады.

Игорь Кульпин был депутатом гордумы в 2006–2011 годах. Сейчас является членом Общественной палаты Пермского края.