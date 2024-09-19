В Прикамье появится региональная награда «Семейная гордость»

В Пермском крае разработан памятный знак «Семейная гордость». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира на «ГТРК-Пермь».

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Памятным знаком будут награждать семейные династии, представители которых в течение трех или более поколений работают в одной профессиональной сфере, имеют поощрения за достижения в труде, а также являются примером достойного воспитания детей и сохранения семейных традиций. Награду также вручат семьям с детьми, которые имеют государственные награды РФ, награды Пермского края, иные поощрения за достижения в общественно значимой деятельности.

Дизайн памятного знака уже утвержден. Следующим шагом станет принятие нормативно-правового акта.