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В Сочи и Сириусе вновь прогнозируют ухудшение погоды

На территории Сочи и Сириуса вновь ожидается ухудшение погоды. По сообщению синоптиков, во второй половине дня и вечером 19 сентября, а также в течение суток 20 сентября здесь возможны грозы, усиление ветра с порывами 15-18 м/с, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Городские службы курорта перешли на усиленный режим работы. Оперштаб по поручению главы города Андрея Прошунина следит за ситуацией.

Горожанам и туристам советуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. Следует предпринять все необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в течение суток 19 сентября в море у берегов Сочи и Сириуса могут формироваться смерчи. Опасность сохраняется на участке от Магри до Веселого.

Вячеслав Рыжков

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