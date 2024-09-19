Жительница Сочи за деньги прописала у себя 13 иностранцев

В Сочи прошел очередной рейд по выявлению нелегальной миграции. В Хостинском районе курорта полицейские обнаружили иностранцев, которые были зарегистрированы по одному и тому же адресу, но фактически там не проживали, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Правоохранители выяснили, что 58-летняя местная жительница за денежное вознаграждение фиктивно прописала у себя 13 приезжих. В отношении сочинки возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Фигурантке грозит до трех лет тюрьмы.

О похожем случае стало известно в начале сентября. В полиции сообщали, что 31-летняя местная жительница зарегистрировала в своей квартире 32 приезжих. В ее отношении также возбудили уголовное дело.

Вячеслав Рыжков