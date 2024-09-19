Бастрыкин поручил ускорить расследование загрязнения воздуха на юге Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание по уголовному делу о загрязнении воздуха промышленными предприятиями на юге Башкирии. Как сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, в комментариях в социальной сети в СКР обратились жители Башкирии, несогласные с ходом установления обстоятельств нарушения природоохранного законодательства в Салавате и Стерлитамаке.

«В результате деятельности предприятий, использующих немодернизированное оборудование, происходят систематические выбросы токсичных веществ в атмосферу, последний раз — в сентябре текущего года. В результате местные жители постоянно ощущают в воздухе едкий запах химикатов, высказывают жалобы на ухудшение самочувствия и вынуждены использовать респираторы»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ранее о ситуации с загрязнением воздуха сообщали средства массовой информации. По факту было возбуждено уголовное дело.

В августе прошлого года Александр Бастрыкин запрашивал доклад о расследовании, в марте потребовал повторный доклад. Однако виновные лица к ответственности до сих пор не привлечены, деятельность организаций не приостановлена.

Руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому поручено принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклад.

Наталья Балыкова