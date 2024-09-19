Школу в микрорайоне Соболевка в Сочи планируют открыть следующей осенью

В Сочи продолжается строительство школы в микрорайоне Соболевка. Работы идут с опережением графика, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

«Микрорайон густонаселенный, но он не обеспечен социальной инфраструктурой. Начинаем это исправлять. Сегодня приехал на стройплощадку: на месте пустыря уже вырисовывается современный объект. Четыре из пяти монолитов корпусов готовы. Сам проект нетиповой, подготовили с нуля под него сложную по рельефу территорию, объединив три участка», – рассказал мэр.

Господин Прошунин отметил, что местные дети сейчас ездят учиться в школы Хостинского и Центрального районов. Открыть новую школу планируют осенью 2025 года. Учреждение примет 400 детей. На объекте трудятся около 100 человек с учетом дополнительных бригад. Также планируют расширить дорогу, ведущую к школе.

Ранее сообщалось, что Сочи посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Он провел совещание по модернизации очистных сооружений на территории курорта.

Вячеслав Рыжков