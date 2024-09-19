Форварда «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина спецбортом отправили в Москву

Нападающего второго звена ХК «Салават Юлаев» 27-летнего Глеба Кузьмина спецбортом отправили в Москву. Об этом Telegram-каналу Mash Batash сообщил отец форварда.

Глеб Кузьмин мог получить компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе в матче регулярного сезона FONBET чемпионата КХЛ против омского «Авангарда». Как сообщал «Ъ-Уфа», в середине второго периода матча форвард потерял равновесие в борьбе с защитником «Авангарда» Дарреном Дицем и головой врезался в борт. Со льда его унесли на носилках.

Игра «Салавата Юлаева» против «Авангарда» закончилась победой уфимской команды — 4:2.

Венера Хисамова