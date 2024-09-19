Пара из Абхазии заплатит 2,7 млн рублей за незаконный ввоз иномарки в РФ

Южная оперативная таможня выявила незаконный ввоз автомобиля из Абхазии. Супруги из соседнего государства не уплатили около 2,7 млн руб. таможенных платежей, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства, пара ввезла в Россию автомобиль BMW 550 2010 года выпуска. Они оформили временный ввоз иномарки как транспортного средства международной перевозки на неделю и таким образом избежали уплаты таможенных платежей. Однако машину в означенный срок с территории РФ не вывезли.

Таможенники выяснили, что супруги по просьбе третьих лиц ввезли машину на территорию РФ и передали незнакомцам за 30 тыс. руб. За рулем был 51-летний мужчина, 48-летняя женщина предоставляла таможенному органу документы, содержащие недостоверные сведения о совершении международной перевозки.

В отношении пары возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере).

Ранее стало известно, что Южное таможенное управление возглавил Андрей Беляев. Он назначен руководителем подразделения с 19 сентября 2024 года. В таможенной службе работает с 1993 года.

Вячеслав Рыжков