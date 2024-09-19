В августе годовая инфляция в Свердловской области достигла 8,71% после 9,09% в июле. Ее уровень по-прежнему выше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу (7,98%), но ниже, чем по России (9,05%). Как отметили в Банке России, среди основных причин замедления темпов инфляции — рост предложения продуктов питания и укрепления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 8,71% после 9,09% в июле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 8,71% после 9,09% в июле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Уральского ГУ Банка России, в августе годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 9,61% (в июле — 10,24%). В частности, засчет действия квоты на беспошлинный импорт замороженного мяса домашних кур и восстановлению внутреннего производства после вспышек птичьего гриппа замедлился годовой рост цен на куриное мясо.

Кроме того, снизились цены на часть импортных фруктов, поэтому подорожание бананов, винограда и яблок в годовом сопоставлении замедлилось, а груши стали дешевле, чем год назад.

Рост цен на непродовольственные товары в годовом выражении замедлился до 6,37% (в июле — 7,12%). Производители и поставщики определенных товаров засчет укрепления курса рубля снизили цену на продукцию. Как следствие, быстрее дешевели смартфоны и телевизоры, замедлился рост цен на парфюмерно-косметические товары.

Прирост стоимости услуги в годовом выражении ускорился в августе до 10,74% после 10,28% в июле. Отчасти из-за сокращения льготных программ вырос спрос на съемное жилье, что привело к годовому росту цен на аренду двухкомнатных квартир. Помимо того, ускорился рост цен на полисы каско и на отдых на Черном море.

В целом по России, годовая инфляция в августе составила 9,05% (в июле — 9,13%). По наблюдениям Центробанка, устойчивое инфляционное давление складывается несколько ниже, чем во II квартале, но все еще заметно выше, чем в I квартале. Это говорит о том, что уровень спроса на россйиском рынке опережает возможности увеличения производства. По прогнозам ЦБ, инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Анастасия Таначева