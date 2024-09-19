Найден живым пропавший в Сочи мужчина

В Сочи нашли живым пропавшего ранее 40-летнего мужчину. Его искали с 15 августа, сообщалось ранее в Telegram-канале кубанского отделения отряда «Лиза Алерт».

«Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза серые. Одежда: черно-серая футболка, серо-голубые шорты, темные носки, темные шлепанцы»,— говорилось в карточке поиска.

С начала поисков прошло более месяца. В итоге утром 19 сентября «Лиза Алерт» сообщила о том, что пропавший был найден живым.

Продолжаются поиски четырех сбежавших подростков из Ижевска. Они могут находиться в Сочи. Ранее двое детей уже сбегали, правоохранители находили их на территории курорта.

Вячеслав Рыжков