Четырех сбежавших подростков из Ижевска ищут в Сочи

В Краснодарском крае ищут четырех сбежавших подростков из Ижевска. Они могут быть в том числе в Сочи — ранее правоохранители уже находили двоих из них на территории курорта, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полиции уточнили, что двое из группы уже сбегали ранее, в тот раз их нашли в Адлере. Теперь они же сбежали еще с двумя друзьями.

Как сообщается в соцсетях, два дня назад 13-летняя и 12-летняя жительницы Ижевска пропали с двумя своими друзьями — юношами 15 и 16 лет. Волонтеры сообщили, что подростки готовились к побегу заранее — собрали вещи. Как утверждается, подростки могут находиться в любом городе края или «голосовать» на дороге.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли разыскиваемую в Сочи 15-летнюю жительницу Москвы. Подростка удалось обнаружить в станице Новолабинской Усть-Лабинского района в гостях у своей онлайн-подруги. Она заявила правоохранителям, что сбежала из-за конфликтов с родителями.

Вячеслав Рыжков