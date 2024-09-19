Спикером Чернушинской думы избран предприниматель

Предприниматель Алексей Серебров избран председателем думы Чернушинского городского округа. Об этом сообщает Telegram-канал совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». До объединения Чернушки и поселений Чернушинского района в один муниципалитет господин Серебров возглавлял думу Чернушинского городского поселения.

Спикер предыдущего созыва думы Чернушинского округа, замдиректора ООО «Унидорстрой» Андрей Галиханов был выдвинут на выборы «Единой Россией» в округе №10, но отказался участвовать в выборах по состоянию здоровья. В результате в округе остался лишь один кандидат — представитель ЛДПР, пожарный Константин Булышев, и выборы были отложены.