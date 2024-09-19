Компания «Пумори-инжиниринг инвест» поздравляет с профессиональным праздником — днем оружейника.

Дорогие друзья и коллеги! Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем оружейника! Этот день объединяет всех, кто трудится над созданием и развитием российского оружейного дела, сохраняя и преумножая его славные традиции.

Сегодня ОПК — высокотехнологичное и наукоемкое производство, включающее десятки предприятий. Разрабатываются и производятся современные виды вооружения, военной и специальной техники. Благодаря вашему упорству, таланту и энергии российская армия и флот получают стратегическое оружие, атомные подводные лодки, самолеты и вертолеты, средства защиты и предупреждения удара.

Вы обеспечиваете обороноспособность и независимость нашей Родины, делаете все для того, чтобы Россия оставалась одним из ведущих мировых экспортеров продукции ОПК и наращивала свой потенциал. Достижения российских оружейников вызывают гордость за нашу страну. Каждый из вас — профессионал высочайшего уровня, настоящий мастер своего дела.

Желаем вам помнить и достойно чтить традиции оружия, с каждым днем вносить весомый вклад в развитие оружейного дела, не упускать ни единой детали и ни одной мелочи в обеспечении безопасности и обороны страны с помощью мощных и надежных средств вооружения. С праздником!