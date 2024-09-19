Ямальские депутаты одобрили выдачу «чумового капитала» за второго ребенка

Молодые семьи кочевников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с января 2025 года смогут получить «чумовой капитал» за рождение или усыновление второго ребенка. Соответствующий законопроект поддержали 20 депутатов регионального заксобрания, присутствующие на заседании. Ранее, в июле, инициативу выдавать «чумовой капитал» после появления в семье второго ребенка озвучил губернатор Дмитрий Артюхов по итогам встречи с оленеводами в тундре Тазовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Напомним, закон о «чумовом капитале» был принят в апреле 2021 года. Согласно ему, молодым семьям при рождении или усыновлении третьего ребенка стали выдавать комплект вещей, необходимых для возведения жилища: печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты.

По данным правительства ЯНАО, с момента реализации мерой поддержки воспользовались 303 семьи. Больше всего комплектов выдали в Ямальском (137), Пуровском (52) и Приуральском районах (51). Всего на Ямале живут свыше 48 тыс. представителей коренных народов, из них более 18 тыс. ведут кочевой образ жизни.

Василий Алексеев