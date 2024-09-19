«Россети Тюмень» направили 9 млн на повышение надежности электроснабжения Повховского месторождения

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт оборудования на высоковольтной подстанции «КНС-1», которая обеспечивает электроэнергией объекты Повховского месторождения нефти в ХМАО-Югре. На проведение работ компания направила 9 млн рублей.



Энергетики провели капремонт «сердца» подстанции – одного из двух силовых трансформаторов 110 кВ. Специалисты заменили три высоковольтных ввода, привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой, а также струйное и газовое реле, предназначенное для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. Также на объекте смонтировали новое газоотборное устройство, благодаря которому обслуживающий персонал сможет выполнять работы без подъема на высоту, что снижает риски получения травм.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Выполненные технические мероприятия повысили надежность электроснабжения Повховского месторождения, которое разрабатывает ЛУКОЙЛ и извлекаемые запасы которого составляют порядка 83 млн тонн нефти.

АО «Россети Тюмень»