Рост числа умерших в трудоспособном возрасте мужчин в Башкирии превысил 18%

С января по июль в Башкирии умерло на 18,2% больше мужчин трудоспособного возраста (от 16 лет до 61 года), чем за семь месяцев прошлого года, следует из данных Башстата. Среди всех групп населения это самый высокий показатель. Если в 2023 году за это же время число умерших составляло 6,2 тыс. человек, то в этом году — 7,3 тыс. человек.

Смертность среди женщин в возрасте от 16 до 56 лет выросла на 10,9%, с 1,5 тыс. до 1,7 тыс. человек. В группе женщин старше трудоспособного возраста рост смертности ниже — 5,6% (11,8 тыс. в январе—июле 2024 года к 11,1 тыс. в январе—июле 2023 года). В группе мужчин старше трудоспособного возраста — 1,7% (9,1 тыс. к 8,9 тыс.).

Среди всех мужчин рост смертности составил 8,5% (16,5 тыс. к 15,2 тыс.), среди женщин — 6,3% (13,5 тыс. к 12,7 тыс.).

Детская смертность (от рождения до 17 лет) выросла со 181 до 202 человек. Как и за семь месяцев 2023 года, в этом году умерло 79 младенцев (в возрасте до одного года).

За прошлый отчетный период (с января по июнь) рост смертности среди мужчин трудоспособного возраста по сравнению с первым полугодием 2023 года составлял 13,9% (6,1 тыс. к 5,4 тыс.).

Идэль Гумеров