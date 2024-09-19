Житель Уфы приговорен к штрафу за уклонение от военной службы

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор горожанину за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Он оштрафован на 50 тыс. руб., указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, осужденного ранее признали годным к службе и поставили на учет в военном комиссариате. После отчисления из образовательного учреждения из-за задолженности он подлежал призыву на службу, но в военный комиссариат в двухнедельный срок не явился.

Подсудимый вину признал.

Суд при вынесении приговора учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие вину обстоятельства, имущественное положение подсудимого и его семьи, его трудоспособный возраст, а также положения ч. 2 ст. 43 УК РФ о том, что наказание применяется для восстановления социальной справедливости. «Суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно при назначении наказания в виде штрафа, полагая, что такое наказание окажет на него более положительное влияние»,— указано в приговоре.

Венера Хисамова