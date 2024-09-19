В Башкирии кратно увеличили премии победителям школьных олимпиад и их учителям

На сайте правовой информации опубликован указ главы Башкирии об увеличении премий для победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников, а также для подготовивших их педагогов. Теперь победившие в олимпиадах учащиеся и их наставники будут получать по 300 тыс. руб. вместо 100 тыс. руб., установленных в 2021 году. Призеры смогут рассчитывать на 150 тыс. руб. (ранее размер выплаты составлял 60 тыс. руб.).

Увеличить выплаты для олимпиадников Радий Хабиров предложил в июне, рассмотреть этот вопрос он поручил исполняющей обязанности министра финансов Светлане Малинской и первому вице-премьеру правительства Уралу Кильсенбаеву.

Идэль Гумеров