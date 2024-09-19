Депутаты ЯНАО одобрили выдачу детям-сиротам сертификатов на покупку 30 оленей

Дети-сироты в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с января 2025 года смогут получить сертификаты на покупку 30 голов оленей. Соответствующий законопроект поддержали 20 депутатов регионального заксобрания, присутствующие на заседании. Отмечается, что дети-сироты по достижении ими совершеннолетия смогут получить кочевой набор из 33 предметов. В него войдут шесты, покрытие для чума, печь, сукно, аптечка, спутниковый телефон, мини-электростанция, бензопила и другие предметы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

«Условием для получения мер социальной поддержки является ведение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществление традиционной хозяйственной деятельности и занятие традиционными промыслами»,— отметила председатель комитета заксобарния по социальной политике Надежда Гудкова.

По данным регионального парламента, в 2025-2026 годах на обеспечение имуществом детей-сирот предусмотрено 19,5 млн руб., из которых 8,7 млн руб. будут направлены на приобретение оленей. Отмечается, в ЯНАО проживают свыше 48 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, из них 18 тыс. продолжают вести традиционный образ жизни.

Василий Алексеев