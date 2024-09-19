Банк России: показатель годовой инфляции в Прикамье незначительно снизился

Годовая инфляция в Пермском крае в августе 2024 года снизилась по сравнению с июлем 2024 года на 0,37%, до 9,52%. Это выше показателя по России в целом (9,05%). Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в августе 2024 года понизился до 9,22% (в июле — 9,91%), на непродовольственные товары снизился до 7,19% (в июле — 7,80%).

Темп прироста цен на услуги в августе в годовом сопоставлении увеличился до 12,61% (в июле — 12,14%).