Сотрудник «Раевсахара» лишился левой кисти на работе

65-летний работник ООО «Раевсахар» получил травматическую ампутацию левой кисти во время работы, сообщает пресс-служба гострудинспекции по Башкирии. По данным ведомства, несчастный случай произошел при устранении оператором задымления в шнеке сухого жома в цехе предприятия. Гострудинспекция начала расследование инцидента.

ООО «Раевсахар» зарегистрировано в 2008 году в Альшеевском районе, занимается производством сахара. Фирма с уставным капиталом 10 тыс. руб. входит в ООО «Башкирская сахарная компания» Мансура Латыпова и Алексея Ерошкина. В 2023 году выручка «Раевсахара», по данным Rusprofile, составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 259 млн руб.

Идэль Гумеров