Из Сургута отправили более тысячи коробок гуманитарной помощи в Курскую область

Пострадавшим в результате боевых действий в Курской области из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) отправили более 1 тыс. коробок гуманитарной помощи, сообщили в городской администрации.

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Сбор благотворительной помощи организовали Гуманитарный добровольческий корпус и администрация Сургута. В регион были отправлены продукты, бытовая техника, постельные принадлежности, одежда, бытовая химия и средства личной гигиены. «Все было приобретено за счет средств сотрудников администрации города, поддержки спонсоров, неравнодушных граждан, а также представителей юридических лиц. Мы благодарны всем, кто откликнулся и оказал содействие»,— отметил заместитель начальника управления по вопросам общественной безопасности городской администрации Александр Вечтомов.

Кроме того, в гуманитарном корпусе Курска уже побывало более 170 добровольцев, отправлено более 70 психологов, которые провели консультации для мирного населения и военнослужащих.

Напомним, в августе в Курск из Екатеринбурга доставили более 100 тонн гуманитарной помощи для жителей, которые пострадали в результате обстрелов украинской армии, а чиновники города перечислили жителям Курской области более 2 млн руб.

Ирина Пичурина