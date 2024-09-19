Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело о мошенничестве с «Уфаводоканалом»

Первый заместитель прокурора Башкирии утвердил обвинительное заключение бывшему руководителю и единственному учредителю ООО «Тандем». По данным «Ъ-Уфа», это Радик Халиков.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу, повлекшией тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

«По версии следствия, с февраля 2017 года по ноябрь 2019 года он организовал изготовление подложного договора на выполнение работ по вывозу и утилизации осадков сточных вод очистных сооружений МУП "Уфаводоканал" по завышенной стоимости»,— говорится в пресс-релизе.

Затем обвиняемый обратился в арбитражный суд с требованием обязать МУП «Уфаводоканал» передать иловый осадок для утилизации и оплатить оказанные услуги. «С целью придания своим преступным действиям видимости законных договорных отношений, директор общества организовал вывоз с территории цеха предприятия части иловых осадков, а затем представил в МУП "Уфаводоканал" акты о выполненных работах по их утилизации на общую сумму, значительно превышающую среднерыночную стоимость, получив таким образом более 19 млн руб.»,— сообщили в управлении СКР по Башкирии. Кроме того, на основании сфальсифицированного договора он получил право требования с МУП «Уфаводоканал» еще более 140 млн руб.

Назначенный в 2020 году руководителем муниципального предприятия (по данным «Ъ-Уфа», Артем Чакиров) оспорил обязательства по подложному договору, чем пресек дальнейшие преступные действия. Уголовное дело Радика Халикова рассмотрит Октябрьский районный суд Уфы. Материалы дела в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.

Наталья Балыкова