В центре Перми супермаркет «Семья» переименовали в «Супер Ленту»
Магазин «Семья» по адресу: Комсомольский проспект, 11, сменил название на «Супер Ленту». Первым на это обратил внимание Business Class.
Согласно сервису 2ГИС, это пятый филиал федерального ритейлера «Лента» такого формата в Перми. Так, на территории краевой столицы осталось только девять супермаркетов под наименованием «Семья».
Напомним, летом 2023 года федеральный ритейлер «Лента» сообщил о закрытии неэффективных магазинов «Семьи» в Пермском крае. Число закрытых магазинов могло составить около 30. На месте большинства из них открылись отделы другой продуктовой сети — «Монетка» или «Магнит». Тогда же стало известно, что «Лента» купила и другую уральскую сеть — «Монетка». В сделку также вошли пять распределительных центров и парк грузовых автомобилей. Покупатель сообщил о сохранении бренда «Монетка». Пермские магазины «Монетки» тоже перешли федеральному ритейлеру. Сеть «Монетка» в Перми получила в управление магазины бывшей сети «Семья». Позже стало известно, что все оставшиеся пермские магазины «Семья» переименуют в «Супер Ленту».