В Перми отреставрируют Архиерейский дом

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края подготовила проект приказа об утверждении охранного обязательства собственника архитектурного памятника «Архиерейский дом», расположенного на Комсомольском проспекте, 6. Об этом сообщает «Новый компаньон».

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Из документа следует, что собственник здания должен отреставрировать помещения и установить на фасаде табличку с информацией об объекте культурного наследия.

«Архиерейский дом» входит в ансамбль Спасо-Преображенского кафедрального собора Перми. Здание дома было построено в 1793–1798 годах. В настоящее время в нем располагаются структуры Пермской митрополии РПЦ.