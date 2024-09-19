В ХМАО возбудят уголовное дело из-за невыплаты зарплат водителям автобусов

В Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело из-за невыплаты зарплат водителям автобусов, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В СМИ сообщается, что мер по разрешению ситуации не принимается. СКР Югры организовал проверку по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

По данным «Муксун.fm», из-за задержки зарплат от выхода на маршруты 18 сентября отказались водители автобусов перевозчика «ЗапСибАвто», под угрозой также оказалась перевозка детей в школы.

Ирина Пичурина