Более 60 улиц останутся без света в Сочи

В четверг, 19 сентября, отключат электричество для 64 улиц и шести сел и поселков Сочи. Временные неудобства продлятся в 7:00 до 19:00. В Это время специалисты проведут плановый ремонт на электрооборудовании и установят цифровые приборы учета, сообщают Сочинские электросети в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С временными неудобствами столкнутся жители улиц Попова, Урицкого, Полевого, Мостовской, Шиловская, Леселидзе, Пятигорская, Каспийская. Ограничения коснутся переулков Тельмана, Рахманинова, Мясокомбинатский, Виноградный, Широкий, Хлебозаводской, Белореченский.

Для выполнения плановых работ энергетики будут вынуждены ограничить подачу электричества селам Лермонтово, Головинка, Солохаул и Отрадное. Отключения также коснутся поселков Харциз первый, Харциз второй, Вардане 55км. Полный перечень можно найти в Телеграм-канале электросетей Сочи.

Ранее сообщалось, что завтра, 19 сентября, в 9:00 жителям Кудепсты отключат газ. Завершить ремонт планируют к концу дня, однако полное восстановление ресурса может затянуться до 24 сентября.

Мария Удовик