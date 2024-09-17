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Мопедиста госпитализировали после столкновения с иномаркой в Адлере

Во вторник, 17 сентября, в Адлере произошла авария, в которой пострадал мопедист. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ города.

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Около 12:03 на улице Ленина недалеко от дома 160 произошло ДТП с участием автомобиля «КИА» и мопеда «Швеки». 64-летний водитель легковушки, совершая поворот налево через сплошную линию разметки, не уступил дорогу и врезался в мопед.

В результате столкновения 43-летний мопедист получил травмы. Его госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что на 23-м км федеральной трассы А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, 25-летний водитель утратил контроль над машиной. В результате неуправляемого заноса его транспортное средство дважды врезалось в металлическое ограждение. В результате автомобиль «КИА» перевернулся на крышу.

Мария Удовик

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