В Татарстане в августе годовая инфляция упала до 8,95%

Годовая инфляция в Татарстане в августе 2024 года упала до 8,95% после 9,04% в июле. Основной причиной стал эффект высокой сравнительной базы прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Уровень инфляции в республике оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,86%), но ниже, чем в России (9,05%).

В августе годовой прирост цен на непродовольственные товары составил 4,79%, хотя в июле был 5,31%. На это повлиял эффект высокой базы прошлого года. Новые автомобили иностранных марок дорожали медленнее, чем годом ранее, а подержанные иномарки даже подешевели. Новые иномарки стали доступнее из-за расширения их предложения, а спрос на подержанные упал. В прошлом году цены на иномарки активно росли из-за увеличения спроса и ослабления рубля. В августе этого года годовой рост цен на новые машины иностранных марок снизился, а цены на подержанные машины стали ниже, чем год назад.

Бензин в августе дорожал менее заметно, чем в прошлом году. Рост цен сдерживало возобновление ограничений на экспорт. Эта мера помогла увеличить поставки бензина на внутренний рынок. В 2023 году цены на бензин росли вслед за мировыми ценами и ожиданиями корректировки демпфирующего механизма. В результате в августе годовой рост цен на бензин замедлился.

Годовой прирост цен в сфере услуг в августе составил 13%, в июле — 12,94%. Это связано с ростом спроса на определенные услуги.

Увеличение доходов граждан привело к росту спроса на путешествия, что ускорило рост цен на авиабилеты и услуги зарубежного туризма. Также на это повлияло увеличение затрат авиаперевозчиков на обслуживание парка самолетов.

В августе сообщалось, что в Татарстане рост инфляции сдержали укрепление рубля и увеличение производства яиц и свинины.

Анар Зейналов