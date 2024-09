Футболисты заигрались

Лучшие футболисты мира все активнее выступают против уплотнения календаря. Накануне старта обновленной Лиги чемпионов один из претендентов на «Золотой мяч» — испанский полузащитник Родри — сделал громкое заявление, сообщив, что ведущие футболисты готовы объявить забастовку, протестуя против перенасыщенного графика сезона. Он давно находится в центре внимания Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro), которая уже судится по этому поводу с Международной федерацией футбола (FIFA).

Важнейшим заявлением, прозвучавшим на пресс-конференции перед началом выступлений «Манчестер Сити» в новом сезоне Лиги чемпионов (вчера поздно вечером по московскому времени английский гранд открыл его встречей с «Интером»), стала реплика одного из лучших игроков мира, испанского полузащитника Родри о футбольном календаре. Он дал понять, что игроки настолько устали от матчей, что готовы объявить забастовку: «Я думаю, мы к этому близки. У нас не будет вариантов, если все останется как есть». Фразу мгновенно процитировали крупные мировые издания, такие как The Telegraph, The Times, Marca, The Athletic.

Проблема перегруженности календаря обсуждается в футбольном сообществе уже не один год. А в последнее время она стала важнейшей по крайней мере для Международной ассоциации профессиональных футболистов. Летом FIFPro уже подала иск к FIFA в суд Брюсселя как раз в связи с изменениями в календаре, а несколько дней назад опубликовала исследование, посвященное проблеме. Из него следует, что игроки топ-уровня уже сталкиваются по ходу сезона с нагрузками, угрожающими им серьезными последствиями — потерей формы, травмами и ментальными срывами (см. «Ъ» от 11 сентября).

Это, впрочем, не мешает головным организациям, таким как Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и FIFA, еще больше насыщать расписание матчей. Два главных европейских клубных соревнования — Лига чемпионов и Лига Европы — были реформированы, пути команд в них «удлинились» как минимум на две игры. Клубный чемпионат мира по футболу пережил масштабное расширение — с 7 до 32 команд. Ближайший его розыгрыш должен пройти летом 2025 года. Для некоторых участников турнира это обстоятельство продлит сезон еще на месяц.

«В этом году матчей может быть 70, а может, и 80,— оценил перспективы Родри.— Я думаю, это слишком много. Кто-то должен заботиться о нас. Мы ведь главные персонажи этого спорта или бизнеса, называйте как хотите».

Свыше 70 матчей по ходу прошлого сезона уже успели провести немало игроков. Между тем специалисты в области медицины, на основе заключений которых в том числе строился отчет FIFPro, полагают, что 55 игр в год — это уже очень тревожное значение. Считается, что футболисты, сыгравшие больше, подверглись «чрезмерной физической нагрузке». Таких по итогам исследования при выборке из полутора тысяч профессионалов набралось около 17%.

Достаточно нагрузки выпадает на долю футболистов и помимо матчей как таковых. Есть еще тренировки и бесконечные перелеты. 21-летний лидер мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, например, по ходу прошлого сезона отдыхал в среднем меньше одного дня в неделю. Аргентинский защитник лондонского «Тоттенхема» Кристиан Ромеро в профессиональных путешествиях суммарно преодолел 162 тыс. км, причем довольно часто пересекая по несколько часовых поясов за одну поездку.

В список самых занятых игроков входит и сам Родри. За период с июля 2023 года по июль 2024 года он находился на поле свыше 6100 минут в 63 матчах. Последним из них стал финал чемпионата Европы в Германии. В нем испанец получил травму подколенного сухожилия, из-за которой был вынужден пропустить первый месяц нового сезона: матч против «Интера» в Лиге чемпионов стал для него лишь третьим в его рамках.

Понятно, что для FIFPro выступление Родри стало важнейшим информационным поводом. По этому случаю официальный сайт профсоюза привел целую подборку высказываний футболистов и тренеров на пороге старта Лиги чемпионов.

«Никто не спрашивает игроков, что они думают о добавлении новых игр. Может быть, наше мнение не имеет значения, ведь все и так знают, что мы думаем. Все устали»,— отметил бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон.

Среди отозвавшихся о стратегии футбольных властей критически также одноклубник Родри швейцарец Мануэль Аканджи и главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти.

О забастовках как инструменте решения проблемы с календарем представители футбольного сообщества говорят не впервые. Такую идею выдвигал, скажем, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Однако история заставляет смотреть на эти заявления скептически. Масштабных забастовок она не знала. Известны лишь локальные случаи, когда протесты игроков были направлены на руководство своего клуба, к примеру, из-за недобросовестного выполнения финансовых обязательств.

