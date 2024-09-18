Сочи попал в топ городов Кубани по налоговым поступлениям от строительной сферы

В Краснодарском крае с начала года строительные предприятия перечислили в региональный бюджет 19 млрд руб., что на 41% больше, чем с января по август 2023 года. Основную долю поступлений обеспечили Краснодар, Сочи, Анапа, Новороссийск, Армавир и Темрюкский район, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На Кубани за восемь месяцев по нацпроекту «Жилье и городская среда» в крае сдали более 4,2 млн кв. м жилья. Край по этому показателю оказался на втором месте в стране после Подмосковья. На долю Кубани приходится 6% от общего ввода по России.

Из общего объема 2,9 млн кв. м — индивидуальное жилье. По сравнению с прошлым годом объем вырос на 4,8%. Более 1,3 млн «квадратов» — многоквартирные жилые дома.

Ранее сообщалось, что спрос на готовый строительный бизнес в Сочи вырос почти в шесть раз. Средняя стоимость таких предприятий при этом снизилась на 35%, составив 200 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков