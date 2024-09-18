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Сочи вошел в топ городов по спросу на школьные экскурсии

За год спрос на экскурсии для детей в России вырос на 38%. Сочи наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Калининградом вошел в топ городов по интересу к такому досугу, говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги».

За год (август 2023 к августу 2024) спрос на школьные экскурсии увеличился на 38%. За восемь месяцев текущего года — с января по август — спрос на школьные экскурсии увеличился в 4,5 раза. Во время таких экскурсий дети посещают музеи естественной истории и научные лаборатории, где могут увидеть эксперименты и принять участие в них. Востребованы также экскурсии по историческим местам и памятникам.

Ранее сообщалось, что россияне с детьми планируют провести осенние каникулы в Сочи и Дубае. На южном российском курорте уже оформлено 27,8% заказов. В то же время все больше семей предпочитают отдых за границей.

Вячеслав Рыжков

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