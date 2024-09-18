В Казани вынесли приговор обвиняемому в убийстве 75-летнего инвалида

В Верховном суде Татарстана вынесли приговор 38-летнему жителю Казани, обвиняемому в убийстве 75-летнего инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В суде установили, что 19 февраля 2024 года обвиняемый был в гостях у своего знакомого пенсионера на ул. Закиева. Во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора. Осужденный нанес множественные удары руками, ногами по голове и телу инвалида. Обвиняемый несколько раз прыгнул на грудную клетку потерпевшего. После этого мужчина скрылся.

75-летний пенсионер не смог оказать сопротивление. Он был инвалидом 3 группы в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Через 2 дня тело погибшего обнаружили родственники.

Суд назначил осужденному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Ранее 38-летнего жителя Казани неоднократно привлекали к уголовной ответственности.

Диана Соловьёва