В Сочи изъяли 36 неправильно припаркованных самокатов

На территории Сочи прошли рейды по эвакуации средств индивидуальной мобильности, находящихся в неположенном месте. С улиц Горького, Роз, Московской, Севастопольской и Тоннельной эвакуировали 36 самокатов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В рейдах приняли участие сотрудники городского дептранса, администрации Центрального района. В мэрии напомнили, что на территории курорта утверждено Положение об организации деятельности по выявлению и перемещению СИМ, где прописан механизм изъятия электросамокатов, которые оставлены в неположенном месте.

В конце августа стало известно, что в Сочи уберут стоянки самокатов возле образовательных учреждений. Власти города рассчитывают таким образом сократить травматизм среди несовершеннолетних пользователей самокатов. Благодаря блокировке аккаунтов в августе вдвое снизили показатели травматизма.

Вячеслав Рыжков