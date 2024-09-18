Не подсудимы будете

Госдума в среду приняла в первом чтении два законопроекта о возможности освобождения подсудимых, заключивших контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Авторы поправок объяснили коллегам, что всего лишь заполняют пробел в законодательстве, которое уже позволяет отправлять на СВО подследственных и осужденных. Но депутаты все же задались вопросами о том, не является ли этот механизм «легальным способом ухода от ответственности» и не превратится ли российская армия в «банду батьки Махно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картополов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картополов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пакет поправок к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, разработанный Верховным судом (см. “Ъ” от 14 августа), был внесен в Думу 23 августа. А 29 августа корреспондирующие поправки к закону о воинской обязанности предложили председатели комитетов Совета федерации и Госдумы по госстроительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников, а также глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов (все — «Единая Россия», ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Рассказывая депутатам об инициативах, первый зампред комитета по госстроительству Ирина Панькина (ЕР) напомнила о введенном в марте 2024 года механизме освобождения участников СВО от уголовной ответственности. Он распространяется на подозреваемых, обвиняемых и осужденных (за исключением ряда тяжких статей УК), которые заключили контракт о прохождении военной службы в период спецоперации. После подписания контракта дела подозреваемых приостанавливаются, реальное наказание осужденных заменяется условным, а полное освобождение от ответственности или от отбывания наказания с погашением судимости произойдет лишь в случае награждения государственной наградой или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья либо в связи с окончанием СВО. Подсудимые — то есть обвиняемые, дело которых передано в суд, но приговор по нему еще не вынесен,— под действие механизма не попали. Новые законопроекты «распространят данный вид освобождения на весь цикл уголовного процесса», пояснила госпожа Панькина.

«У нас серединка выпала,— объяснил более понятным языком Андрей Картаполов.— На первом этапе можно (поступить на военную службу по контракту.— “Ъ”), на третьем можно, на втором нельзя. Теперь мы этот пробел устраняем». Единоросс подчеркнул, что законопроекты «позволят расширить базу комплектования наших вооруженных сил военнослужащими по контракту как в условиях СВО, так и в других условиях».

У депутатов, однако, возникли вопросы. Так, Максим Иванов (ЕР) поинтересовался, имеет ли значение место заключения контракта: «Дело, например, находится на рассмотрении в Омской области, а человек заключил контракт в Новочеркасске». Андрей Картаполов заверил, что контракт можно подписать в любом месте. Сардана Авксентьева («Новые люди») спросила о защите прав потерпевших в случае приостановления производства по делу. Ирина Панькина ответила, что этот вопрос уже обсуждался, когда Дума вводила механизм освобождения участников СВО от ответственности, и предположила, что это обсуждение может продолжиться при подготовке проектов ко второму чтению.

Наконец, Рената Сулейманова (КПРФ) взволновала сама концепция поправок: «Как это соотносится с принципом неотвратимости наказания? Мы, по сути, создаем легальный способ ухода от ответственности. Мы сейчас армию превращаем в какую-то банду батьки Махно из преступников, уголовников и так далее. Набираем маргинальные элементы и пытаемся из этого конструировать наши вооруженные силы». Однако докладчики с такой оценкой категорически не согласились. Ирина Панькина подчеркнула, что для освобождения от уголовной ответственности «нужно отвоевать». «Наша армия никогда не была бандой батьки Махно и не станет ею! — поддержал коллегу генерал Картаполов.— Да, мы даем возможность заключить контракт тем, кто оступился. В конце концов, они такие же граждане нашей страны». Он также рассказал, что получает «сотни обращений из мест лишения свободы» с вопросами, почему этих конкретных граждан не взяли на СВО. «А вот потому и не взяли. Потому что российская армия не банда, а вооруженные силы, которые добьются долгожданной победы в специальной военной операции!» — провозгласил глава комитета по обороне под аплодисменты зала.

В итоге поправки к УК и УПК поддержали 328 депутатов (при трех против и семи воздержавшихся), а изменения в закон о воинской обязанности — 332 (по четыре человека были против и воздержались) при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ксения Веретенникова