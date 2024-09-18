Сочинец занял третье место на международных соревнованиях по парусному спорту

В Минске прошли международные соревнования по парусному спорту. В них принял участие 81 белорусский и российский спортсмен, в том числе двое представителей Краснодарского края. Александр Аскеров из города Сочи отлично показал себя в гонках в классе IQFoil среди мужчин и занял третье место, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Гонки проходили в условиях сильного ветра, и борьба за медали длилась до последнего дня. Участие в соревнованиях стало для Александра частью подготовки к важнейшим соревнованиям года — Чемпионату России. Поздравляем нашего спортсмена с достойным результатом»,— прокомментировал глава кубанского минспорта Серафим Тимченко.

Ранее сообщалось, что сочинская теннисистка Рада Золотарева завоевала второе место на международных соревнованиях в Египте. Турнир прошел в Каире, в нем участвовали более 100 представителей 22 государств.

Вячеслав Рыжков