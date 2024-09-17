Теннисистка из Сочи завоевала медаль международного турнира в Египте

Сочинская теннисистка Рада Золотарева завоевала второе место на международных соревнованиях в Египте. В турнире, который проходил в Каире, участвовали 104 спортсмена из 22 стран мира, включая единственную представительницу Краснодарского края, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко рассказал, что сочинка успешно выступила в одиночном разряде, заняв второе место на пьедестале. В финальном матче она уступила сербской спортсменке Луне Вуйович со счетом 4:2, 2:6. В паре с турецкой теннисисткой представительница Кубани дошла до 1/4 финала.

Ранее Рада Золотарева одержала победу на международных соревнованиях в городе Нови-Сад в Сербии. Здесь она участвовала в турнире среди лучших теннисистов мира до 19 лет.

Вячеслав Рыжков