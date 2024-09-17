Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теннисистка из Сочи завоевала медаль международного турнира в Египте

Сочинская теннисистка Рада Золотарева завоевала второе место на международных соревнованиях в Египте. В турнире, который проходил в Каире, участвовали 104 спортсмена из 22 стран мира, включая единственную представительницу Краснодарского края, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко рассказал, что сочинка успешно выступила в одиночном разряде, заняв второе место на пьедестале. В финальном матче она уступила сербской спортсменке Луне Вуйович со счетом 4:2, 2:6. В паре с турецкой теннисисткой представительница Кубани дошла до 1/4 финала.

Ранее Рада Золотарева одержала победу на международных соревнованиях в городе Нови-Сад в Сербии. Здесь она участвовала в турнире среди лучших теннисистов мира до 19 лет.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...