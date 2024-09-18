Лучший супертяжеловес отделался легким задержанием

Лучший боксер, супертяжеловес мира украинец Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова перед посадкой на рейс в Валенсию. Практически сразу его отпустили, причем, похоже, при содействии президента страны Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Александр Усик (справа) и генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский

Фото: AP Боксер Александр Усик (справа) и генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский

Фото: AP

В ночь на среду стало известно о задержании украинского боксера, первого почти за четверть века абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Видео, на котором спортсмена уводят в наручниках, показал депутат Верховной рады Жан Беленюк. На Украине инцидент очень быстро стал делом особой важности. В аэропорт Кракова, где он произошел, в срочном порядке выехал украинский генконсул, которому, как заявил пресс-секретарь МИДа страны Георгий Тихий, было поручено «выразить протест и возмущение таким отношением».

Из аэропорта Кракова Усик должен был вылететь в Валенсию, а уже в Испании — начать подготовку к бою-реваншу против британца Тайсона Фьюри, который должен состояться 21 декабря в Эр-Рияде.

До сих пор не совсем понятно, почему боксер не был допущен до перелета, существует несколько версий произошедшего.

ESPN со ссылкой на собственные источники утверждает, что Усику и его тренеру Сергею Лапину было отказано в посадке, поскольку работник авиакомпании счел обоих «не пригодными к полету» (такая формулировка чаще всего используется при наличии медицинских противопоказаний). Промоутер Анджей Василевский немного иначе объяснил ситуацию польскому порталу Onet.pl. По его информации, отказано в посадке было лишь лицу, сопровождавшему Усика, а спортсмен отказался лететь один.

Позднее издание Dziennik Polski опубликовало комментарий сотрудника службы охраны границы Яцека Михаловского. Он отметил, что Усика и не задерживали вовсе: «Это было сопровождение в служебные помещения. Они не хотели покидать зону выхода на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта. Поэтому дело передали нам. Оба активно жестикулировали: были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было превентивной мерой, в служебных помещениях их сразу же сняли».

Сам Александр Усик, которого отпустили практически сразу, назвал ситуацию «недопониманием», при этом выразил благодарность украинским дипломатам за поддержку, а польским полицейским — «за выполнение обязанностей без оглядки на рост, вес, размах рук и регалии».

Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от боксера, любезности к польским службам не проявил. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону»,— сказано в сообщении главы государства, опубликованном в его Telegram-канале.

Роман Левищев