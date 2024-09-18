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Лучший супертяжеловес отделался легким задержанием

Александр Усик стал главным действующим лицом инцидента в краковском аэропорту

Лучший боксер, супертяжеловес мира украинец Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова перед посадкой на рейс в Валенсию. Практически сразу его отпустили, причем, похоже, при содействии президента страны Владимира Зеленского.

Боксер Александр Усик (справа) и генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский

Боксер Александр Усик (справа) и генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский

Фото: AP

Боксер Александр Усик (справа) и генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский

Фото: AP

В ночь на среду стало известно о задержании украинского боксера, первого почти за четверть века абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Видео, на котором спортсмена уводят в наручниках, показал депутат Верховной рады Жан Беленюк. На Украине инцидент очень быстро стал делом особой важности. В аэропорт Кракова, где он произошел, в срочном порядке выехал украинский генконсул, которому, как заявил пресс-секретарь МИДа страны Георгий Тихий, было поручено «выразить протест и возмущение таким отношением».

Из аэропорта Кракова Усик должен был вылететь в Валенсию, а уже в Испании — начать подготовку к бою-реваншу против британца Тайсона Фьюри, который должен состояться 21 декабря в Эр-Рияде.

До сих пор не совсем понятно, почему боксер не был допущен до перелета, существует несколько версий произошедшего.

ESPN со ссылкой на собственные источники утверждает, что Усику и его тренеру Сергею Лапину было отказано в посадке, поскольку работник авиакомпании счел обоих «не пригодными к полету» (такая формулировка чаще всего используется при наличии медицинских противопоказаний). Промоутер Анджей Василевский немного иначе объяснил ситуацию польскому порталу Onet.pl. По его информации, отказано в посадке было лишь лицу, сопровождавшему Усика, а спортсмен отказался лететь один.

Александр Усик расстался со статусом абсолютного чемпиона мира, отказавшись от пояса IBF

Позднее издание Dziennik Polski опубликовало комментарий сотрудника службы охраны границы Яцека Михаловского. Он отметил, что Усика и не задерживали вовсе: «Это было сопровождение в служебные помещения. Они не хотели покидать зону выхода на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта. Поэтому дело передали нам. Оба активно жестикулировали: были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было превентивной мерой, в служебных помещениях их сразу же сняли».

Сам Александр Усик, которого отпустили практически сразу, назвал ситуацию «недопониманием», при этом выразил благодарность украинским дипломатам за поддержку, а польским полицейским — «за выполнение обязанностей без оглядки на рост, вес, размах рук и регалии».

Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от боксера, любезности к польским службам не проявил. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону»,— сказано в сообщении главы государства, опубликованном в его Telegram-канале.

Роман Левищев

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