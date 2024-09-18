Прокуратура сняла ошибочный арест с имущества «должника»-сочинца

В Сочи прокуратура вмешалась в ситуацию, когда на имущество местного жителя наложили арест по ошибке. Гражданин оказался «двойником» настоящего должника, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Центральную прокуратуру Сочи поступило обращение от гражданина, на имущество которого наложили арест из-за путаницы с данными. В ходе проверки выяснилось, что исполнительное производство возбудили без учета всех необходимых идентификационных данных должника.

У двух человек совпадали фамилия, имя, отчество и год рождения. Из-за этого пристав-исполнитель ошибочно идентифицировал сочинца как должника и наложил арест на его счета в банках.

После выявления этой ошибки информацию о нарушениях направили в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. В результате рассмотрения дела права гражданина восстановили, неправомерно взысканные средства вернули, а меры по обеспечению исполнения исполнительного документа отменили.

Мария Удовик