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Прокуратура сняла ошибочный арест с имущества «должника»-сочинца

В Сочи прокуратура вмешалась в ситуацию, когда на имущество местного жителя наложили арест по ошибке. Гражданин оказался «двойником» настоящего должника, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В Центральную прокуратуру Сочи поступило обращение от гражданина, на имущество которого наложили арест из-за путаницы с данными. В ходе проверки выяснилось, что исполнительное производство возбудили без учета всех необходимых идентификационных данных должника.

У двух человек совпадали фамилия, имя, отчество и год рождения. Из-за этого пристав-исполнитель ошибочно идентифицировал сочинца как должника и наложил арест на его счета в банках.

После выявления этой ошибки информацию о нарушениях направили в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. В результате рассмотрения дела права гражданина восстановили, неправомерно взысканные средства вернули, а меры по обеспечению исполнения исполнительного документа отменили.

Мария Удовик

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