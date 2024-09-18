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Коммерсантъ FM
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Мировая практика использования QR-кодов для оплаты покупок

Популярность оплат по QR-кодам стремительно растет во всем мире. В 2022 году мировой рынок этого способа оплаты оценивался почти в $10 млрд, приводит данные доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В ЕС QR-коды приняты в половине торговых точек, 60% покупателей пользовались ими. В США 39% сканирований QR-кодов приходится на оплату товаров и услуг. В Японии в 2022 году зафиксировано 7,9 млрд оплат через QR-коды, в Китае на этот способ приходится 90% оплат со смартфона — около 150 млрд трансакций в год.

При этом существует мировая практика реализации QR-решения от независимых объединений банков. Например, малайзийская система DuitNow QR — частная и управляется несколькими крупнейшими кредитными организациями страны. При этом подключен к ней фактически весь рынок, а также зарубежные игроки и финтех-сервисы. В Сингапуре единый QR-код развивают совместно центральный банк и платежная платформа NETS, принадлежащая трем крупнейшим кредитным организациям.

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